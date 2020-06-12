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حقيقة رحيل فايلر عن تدريب الأهلى

الرياضة

فايلر
فايلر
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محمد عبد الحارس

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فايلر

يغادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي القاهرة ، بعد حصوله على إجازة من محمود الخطيب رئيس النادي، وتستمر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين.

ويمكث فايلر بالجونة تلك الليلة على أن يستقل طائرة من مطار الغردقة خلال ساعات إلى ميونيخ ومنها برا الي زيورخ. 

وكشفت مصادر خاصة أن السويسري رينيه فايلر سيعود إلى مصر بعد إنتهاء أجازته لقيادة الأهلي مجددا. 

وقالت المصادر إن فايلر تعاقده ينتهي نهاية الموسم الرياضي مع دوري أبطال افريقيا وحسم مصير بطولة الدوري وليس بنهاية شهر يونيو الجاري.


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