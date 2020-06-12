الوزراء: 8 مليون كمامة قماش إنتاج مصر شهريا

12 يونيو 2020 - 10:16 ص

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سبب تأخر طرح الكمامة القماش، للتداول لم تتأخر بل طرحناها في السوق وهى جاهزة ومتوفرة ولكنها لم تغطِ الجمهورية وخلال أيام ستكون متوفرة في جميع المحافظات.

وأضاف سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في أقل من أسبوعين سيصل إنتاج مصر من الكمامة القماش 8 مليون كمامة شهريا، وستكون متوفرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.