راغب علامة: ولعت والناس جاعت

12 يونيو 2020 - 10:12 ص

عقب الفنان اللبناني راغب علامة، علي التوترات التى تشهدها بلاده فى الفترة الراهنة، وتجسدت فى خروج العديد من المظاهرات الشعبية ضد الحكومة اللبنانية.



و غرد راغب علامة، حول الأمر عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "ولعت ولو متأخرة، الناس جاعت ولا من يسمع، هالمرة لن تكون كسابقاتها، لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي".



وتابع: "طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمكتسبات، الناس لن ترحمهم بعد الآن، الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن، مستقبل البلد مظلم ومخيف، فات الآوان".

