مشاري راشد يواجه حالة انتحار.. تفاصيل مؤثرة

12 يونيو 2020 - 09:54 ص

وجه المقريء والمنشد الكويتي مشاري راشد رسالة مؤثرة لأحد مرواد تويتر، والذي يعاني من حالة نفسية سيئة، حيث يفكر في الإقدام على الانتحار.

وكتب مشاري راشد : " لا يا أخي العزيز سلمك الله لا تتمنى الموت، ولا الانتحار فهو من أكبر الكبائر قال تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما".

وأضاف مشاري راشد في رسالته : " رحيم بك أكثر من نفسك، وكن صابراً تنال الرفعة في الدارين ، فوراء كل شئ لم تنله خير أراده الله لك، وأكثر من الدعاء فهو يرد القضاء اللهم اصرف عنا شر ما قضيت".

جاء هذا في رده على أحد حساب " سلطان" الذي فكر في الانتحار، حيث كتب على حسابه قائلا : " هل يجوز الدعاء عَل النفس بالموت وهل يخلد المنتحر في النار تروادني أفكار أكاد أن أقدم عليها".

كما تفاعل آخرون مع صاحب فكرة الانتحار، حيث علق أحدهم :" أسأل الله العظيم أن يفرج همه ويقضي أمره ويبدل كل ما أهمه سعادة ورضا ويزيد إيمانه يارب".

ووجه مغرد رسالة قائلا : " أخي سلطان اعلم من كان في نفس حالتك والآن صار في غني ورفعة وراحة بال ومعه 6 من الأبناء".