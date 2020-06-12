  • الجمعة 12 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أول خطبة بالمسجد الكبير بالكويت

بعد ذبح 100 شاة .. أول خطبة بالمسجد الكبير بالكويت

مدبولي

ينشر لأول مرة ..سر تقليص عدد ساعات الحظر

الصراع على العرش.. تغييرات جذرية والملكة إليزابيث تعلق أعمالها

الصراع على العرش.. تغييرات جذرية والملكة إليزابيث تعلق أعمالها

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

وزير الإعلام عن عودة فتح المساجد: الناس فهمته غلط

مئات الدولارات وهواتف ذكية.. غربان تقوم بعمليات سطو

مئات الدولارات وهواتف ذكية.. غربان تقوم بعمليات سطو

مخطوطة إسلامية نادرة بمكتبة إسرائيل الوطنية

2500 مخطوطة إسلامية نادرة بمكتبة إسرائيل الوطنية

مشاري راشد

مشاري راشد يواجه حالة انتحار.. تفاصيل مؤثرة

اللواء سمير فرج

عندنا رئيس حكيم.. ومش عايزين حد يجرجرنا لمعركة في ليبيا

القرضاوي

داعية سعودي للقرضاوي : هل تتذكر هذا الأمر

تجهيز السفن الحربية الإيرانية بصواريخ ‘كروز′ من طراز غدير

الأمم المتحدة: صواريخ كروز التي ضربت السعودية إيرانية الأصل

داعية سعودي للقرضاوي : هل تتذكر هذا الأمر

الحياة السياسية

القرضاوي
القرضاوي
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

داعية سعودي: هذا ما تفعله الشياطين في رمضان

#

داعية سعودي شهير: نفعل مع ولاة الأمر مثلما وقع لـ"عثمان بن عفان"

#

داعية سعودي: جروبات نسائية ترتكب هذا الخطأ أثناء الحظر

#

داعية سعودي : هل تقبل توبة العريفي

أردوغان

أخبار السعودية

القرضاوى

داعية سعودي

بن ظافر

عتب الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني على الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس السابق لاتحاد العالمي علماء المسلمين، بسبب تضامنه مع أردوغان، بالرغم من تأكيده سابقا أنه لا يخرج عن قول علماء المملكة.

 وأضاف الداعية السعودي في تدوينة له على حسابه بتويتر:" قول القرضاوي إنا لا نجد من يحمي الأمة الإسلامية اليوم إلا أردوغان هو الذي يحميها مغالطة وتناقض".

وتساءل :"  ألم يقل القرضاوي أن علماء المملكة العربية السعودية فطّنونا لأشياء كانت غائبة عنا في أمر الرافضة وأنه كذا وكذا، منوها أن علماء المملكة لا ينفكون عن قيادتها".

كما حذر بن ظافر ممن سماهم بالحزبيين قائلا :  تركيز الحزبيين على الحفظ سواءً للقرآن والصحيحين دون تفقيه للناس في التوحيد والسنة وتنويرهم بتحريم الخروج على ولاة الأمر وإذا فقهوهم بدورات ومجامع ومعاهد فاستيعابا لخطورة الدعوة السلفية عليهم التي تدعو للعلم فيحاولون مسك زمام تفقيه الناس بالمعاهد النسوية وغيرها ثم من خلالها ينظّرون.

وأوضح الداعية السعودي أن من راقب طرق الحزبيين في البرامج الدعوية من قبل للإخوان والسروريين المتلونيين المعادين لحكومتهم من المخططين والمنظرين في التنظيم السري والذي أخذ في الانهيار والاضطراب والسقوط بفضل الله ثم قياداتنا الأمنية ووزير الشؤون الإسلامية بتوجيه من خادم الحرمين وولي عهده وجدها تصب في الخروج على ولاة الأمور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأهلى يسعى لحسم صفقة رمضان صبحى
» الأرصاد :شرطان لنزولك من المنزل
» الوزراء يكشف حقيقة إجراء أبحاث لامتحانات الثانوية العامة
» صادم.. يتلذذ بتسميم المشردين ليصور ردة فعلهم
» حقيقة بيع مراكز الدم بلازما متعافي كورونا بمقابل مادي
» موعد عودة مباريات الدوري
» سعودي بدون كمامة يعدي عشرة من زملائه بكورونا
» أداء صلاة الجمعة في مسجد الحسين
» شاهد.. هدف خرافي لـ"ميسي" في تدريبات برشلونة
» بدون جمهور.. آمال ماهر تحيي حفلا غنائيا أمام الأهرامات
» الدواء المصرية : للوقاية من " كورونا" لا تتناول الأسبرين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية