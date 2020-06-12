داعية سعودي للقرضاوي : هل تتذكر هذا الأمر

12 يونيو 2020 - 09:45 ص

عتب الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني على الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس السابق لاتحاد العالمي علماء المسلمين، بسبب تضامنه مع أردوغان، بالرغم من تأكيده سابقا أنه لا يخرج عن قول علماء المملكة.

وأضاف الداعية السعودي في تدوينة له على حسابه بتويتر:" قول القرضاوي إنا لا نجد من يحمي الأمة الإسلامية اليوم إلا أردوغان هو الذي يحميها مغالطة وتناقض".

وتساءل :" ألم يقل القرضاوي أن علماء المملكة العربية السعودية فطّنونا لأشياء كانت غائبة عنا في أمر الرافضة وأنه كذا وكذا، منوها أن علماء المملكة لا ينفكون عن قيادتها".

كما حذر بن ظافر ممن سماهم بالحزبيين قائلا : تركيز الحزبيين على الحفظ سواءً للقرآن والصحيحين دون تفقيه للناس في التوحيد والسنة وتنويرهم بتحريم الخروج على ولاة الأمر وإذا فقهوهم بدورات ومجامع ومعاهد فاستيعابا لخطورة الدعوة السلفية عليهم التي تدعو للعلم فيحاولون مسك زمام تفقيه الناس بالمعاهد النسوية وغيرها ثم من خلالها ينظّرون.

وأوضح الداعية السعودي أن من راقب طرق الحزبيين في البرامج الدعوية من قبل للإخوان والسروريين المتلونيين المعادين لحكومتهم من المخططين والمنظرين في التنظيم السري والذي أخذ في الانهيار والاضطراب والسقوط بفضل الله ثم قياداتنا الأمنية ووزير الشؤون الإسلامية بتوجيه من خادم الحرمين وولي عهده وجدها تصب في الخروج على ولاة الأمور.