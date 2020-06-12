ينشر لأول مرة ..سر تقليص عدد ساعات الحظر

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الاقتصاد

الوزراء

دي إم سي

رامي رضوان

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، سر تقليص ساعات الحظر ،قائلا:"القرار اتخذ من أجل تسهيل حركة العاملين والموظفين".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأنهم تلقوا مناشدات من قبل بعض المواطنين الذين يريدون التحرك باكرًا لأعمالهم، كما تلقوا مناشدات من المزارعين، لأنهم في موسم جني الثمار.

وعن الحظر الكامل، قال"سعد" إن مسألة الغلق الكامل يضر الاقتصاد أضرارًا بالغة، خاصة لدولة مثل مصر، والتي تأكل من عملها، كما أنه لم يحقق النتائج المرجوة في البلدان التي طبقته.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.

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