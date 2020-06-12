السعودية تعلن رسميا عودة النشاط الرياضي في هذا التوقيت

كشفت وزارة الرياضة السعودية، موعد عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجاري 2019/2020.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية، بيانًا أعلنت من خلاله رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتبارًا من 21 يونيو المقبل بما في ذلك عودة تدريبات الأنجية في محتلف الألعاب.