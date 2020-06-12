السعودية تعلن رسميا عودة النشاط الرياضي في هذا التوقيت

كشفت وزارة الرياضة السعودية، موعد عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجاري 2019/2020.
وأصدرت وزارة الرياضة السعودية، بيانًا أعلنت من خلاله رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتبارًا من 21 يونيو المقبل بما في ذلك عودة تدريبات الأنجية في محتلف الألعاب.
وأوضحت الوزراة في بيانها، أن على الاتحادات الرياضية تحديد موعد عوة استئناف المنافسات بداية 4 من أغسطس من نفسالعام الجاري مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري والإلتزام بالإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة.
وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت إيقاف المنافسات الرياضية في المملكة بداية من منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.