» الأرصاد :شرطان لنزولك من المنزل

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العامة الأرصاد الجوية

كشف خبراء هيئة العامة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم ،حيث يسود محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الجمعة طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا.

 وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم ، إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء نشاط للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

 وأشارت إلى أن الطقس على شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة غرب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، قالت الهيئة إنها سجلت على القاهرة 37 درجة، والإسكندرية 33، وشرم الشيخ 39، والغردقة 38، ودمنهور 34 درجة مئوية، والوجه البحري 36 والسواحل الشمالية 30، وجنوب سيناء 38، وشمال وجنوب الصعيد من 42 درجة نهارًا، 29 درجة ليلاً، ناصحة المواطنين بلبس الفواتح و شرب كمية كافية من الماء قبل النزول .

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