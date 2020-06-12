وفاة مغربي تحت ركبة حارس بإسبانيا

12 يونيو 2020 - 08:38 ص

نشرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية تقريرا تليفزيونا عن وفاة شاب مغربي في إسبانيا ،علي غرار وفاة الأمريكي الأسمر جورج فلويد مختنقًا تحت ركبة شرطي على رقبته.

ونشرت صحيفة "إل بايس" مقطع فيديو للحادث يضع الرواية الرسمية موضع الشك حيث ظهر أحد حراس الأمن وهو يضع ركبته على ظهر ورقبة الشاب لمدة حوالي 14 دقيقة مما تسبب بالإصابات التي توفي الشاب متأثرًا بها.



وتوفي الشاب المدعو إلياس الطاهري البالغ من العمر 18 عامًا مدينة ألميريا الإسبانية على أيدي حراس الأمن في المركز.



واعتبر القضاء الإسباني حادث وفاة الشاب "حادثا عرضيا" وبرأ حراس الأمن ، مشيرًا إلى أن الشاب أبدى "مقاومة عنيفة" وأن تصرفات الحارس لم تخالف القواعد.

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