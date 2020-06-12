عندنا رئيس حكيم.. ومش عايزين حد يجرجرنا لمعركة في ليبيا

12 يونيو 2020 - 08:06 ص

استبعد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ،حدوث عملية عسكرية مصرية في ليبيا، قائلا: "من الصعب حدوث عملية عسكرية فى ليبيا ومش عايزين حد يجرجرنا ولكن لو حد قرب مش هنسكت وليبيا الاتجاه الغربي بتاعنا، ودائرة امن قومي مباشر ولكن الحل العسكري بيبقى آخر حل.

وأكد اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل عاقل واستفاد من أزمات الرؤساء الراحلين جمال عبد الناصر والسادات ومبارك ويزن الأمور ويتعامل بحكمة في الأزمات الخطيرة.

وتابع :"المسرح الليبي تتنازع فيه قوى كبيرة من أول الرئيس التركي أردوغان من أجل السيطرة على الغاز والنفط، بالإضافة إلى روسيا وأطماعها بعد نجاحها في سوريا وتتمنى أن يعود البترول والغاز وتجارة السلاح لها، وأيضا إيطاليا وفرنسا وكل دول جنوب أوروبا التي اعتادت على الحصول على الغاز والبترول من ليبيا".

وأبدى اللواء سمير فرج، استغرابه من موقف الجزائر الضبابي قائلا: "موقف الجزائر عايم ونفسنا يأخذوا موقف واللي هينوبنا من الشر هينوبهم زيه .

