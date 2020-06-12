» "خلّوا الأفراح أون لاين" اقتراح سار للمقبلين على الزواج

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الزواج

الحدث اليوم

محمد موسي

اون لاين

قدم الدكتور أحمد غريبة، خبير التنمية البشرية، فكرة جديدة للمقبلين على الزواج في ظل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال "غريبة" خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، :" بطالب الشباب المقبلين على الزواج إنه يعمل فرحه أون لاين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

و أضاف خبير التنمية البشرية، قائلا :"جميع أصدقائه وذويه سوف يشاركونه في الليلة العمر".، يأتي ذلك في ظل الإجراءات التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها التباعد الاجتماعي، وعدم التجمعات والاختلاط من أجل السيطرة على الجائحة التي سيطرت على العالم.

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