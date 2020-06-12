» محافظ أسيوط:"كلنا بندفع التمن"

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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد إلا أننا ما زلنا نطالب المواطنين بضرورة الالتزام حتى نستطيع السيطرة على الفيروس.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي محمد موسى ،بأن المحافظة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء فترة عيد الفطر المبارك، لكن عودة الأهالي للزيارات بالإضافة إلى كثرة الأفراح أدت إلى انتشار محدود للفيروس.

وتابع: "لو طبقنا الإجراءات الاحترازية بأكثر دقة ما كانت الإصابات بهذا الكم، للأسف وصل الأمر إقامة حفلات الأفراح ودون ارتداء كمامات أقل إجراءات الوقاية،"معقبا :"كلنا بندفع تمن عدم التزام البعض و الاستهتار بالفيروس".

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