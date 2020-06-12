رد قاسٍ من"الصحة" على استقالة الأطباء

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الصحة

الأطباء

علاء أبو بكر محمد فوزي السودة

علق الدكتور محمد فوزي السودة، مساعد وزيرة الصحة، ورئيس المستشفيات التعليمية، على استقالة بعض الأطباء في ظل أزمة كورونا، قائلا: "اللي بيحب بلده هيشتغل، ولن يُوقف مسيرته أي شخص سلبي،الدولة لن يغنيها شخص لا يريد العمل في ظل هذه الأزمة، الوطنية أمر مكتسب بالطبيعة وليس بالغصب".
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي علاء أبوبكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا تُحدث البرتوكول العلاجي لفيروس كورنا، وفقًا لآخر ما انتهت إليه المنظمات الدولية في الخارج، خاصة أن هذا الفيروس جدد، وليس له علاج ثابت حتى الآن.

وتابع :" معدلات الإصابة بفيروس كورونا متزايدة خلال هذه الفترة، وهذا أمر متوقع في ظل عدم تطبيق التباعد الاجتماعي في شهر رمضان والعيد، منوها أن أعداد الإصابة متزايدة، وقد نكون في فترة الذروة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.

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