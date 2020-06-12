بسمة وهبة تخرج عن النص بكلمات جريئة ..و السبب شيري هانم

12 يونيو 2020 - 07:25 ص

أبدت الإعلامية بسمة وهبة،غضبها بسبب مقطع فيديو تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تدعى "شيري هانم" وابنتها تدعى زمردة، تقومان من خلاله باستخدام إشارات وإيماءات وألفاظ تخدش الحياء العام.



وقالت "وهبة" خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "أون": "هذه السيدة تعلم ابنتها الرقص وتعرض فيديوهات لابنتها الصغيرة في العمر،معقبة:"البنت في سن صغير، ووالدتها تعلمها التراقص والتمايل كأنها في ملهي ليلي".



وتابعت : "أنتى بتستغلي ابنتك لتحقيق مشاهدات،يعني بداية طريق طفولتها ترقص وتعريها وتهزيها وتعملى مشاهدات،دى أسمها تجارة بالبشر، والقانون يجرم ذلك، ولا بد من وقفة ضد هذه الممارسات".



و ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على سيدة التيك توك "شيرى هانم" وابنتها "زمردة" لنشرهما، محتوى خادش للحياء العام وأفكار تهدد أمن المجتمع.

