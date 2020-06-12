بسمة وهبة ناعية "محسن عادل": رحم الله شهداء كورونا

12 يونيو 2020 - 07:22 ص

نعت الإعلامية بسمة وهبة، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار، ونائب رئيس البورصة السابق، محسن عادل، والذي وافته المنية أمس، بعد إصابته بفيروس كورونا.



وقالت "وهبة" خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون"، إن الراحل محسن عادل تمتع بمسيرة طيبة على المستويين المهني والإنساني، معقبة: "كثيرون حزنوا لرحيله، رحم الله محسن عادل وكل شهداء فيروس كورونا".



و أضافت :"كورونا بتاخد مننا رموز بتاخد أغلي ما في الوطن من شخصيات خدمت و لسه بتخدم الشعب المصري ، رحم الله الجميع و عجل بإزالة الغمة عن العالم ".

