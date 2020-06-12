شريف منير:"هقدم فيكم بلاغ والناس لازم تتلم"

12 يونيو 2020 - 06:49 ص

توعد الفنان شريف منير، صاحبي التعليقات المسيئة التي تعرضت لها صورة ابنتيه عندما نشرها على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي،قائلا: "مش هسامح حد، والناس لازم تتلم".



وأعلن "منير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر ، أنه سيتقدم اليوم ببلاغ لمباحث الإنترنت بسبب التعليقات المسيئة، متمنيا أن يكون هناك استجابة سريعة، ومحاسبة للمتجاوزين، معلقا: "أخدت سكرين شوت لكل أصحاب التعليقات المسيئة".



وتابع :"هناك "بجاحة" في تعليقات البعض، وتحدٍ غير مسبوق عندما رفضت هذه التعليقات، معتبرا أن ما حدث هو جرح للأعراض، معقبا: "أنا اتأذيت، وتعبت نفسيا، وبناتي طلبوا أشيل الصورة وقالولي إحنا بنتشتم.



هذا وقد قرر "منير" تقديم الفتاتان في لقطة وهما يجلسان بعفوية في المنزل، واحدة تتمدد على السرير والثانية تستقر بجوارها، قائلًا: "فريدة شريف منير، اللي قاعدة، كاميليا شريف منير اللي نايمة، الأمر الذي عرضه إلى سيل كبير من الشتائم".

