ابنة الفنان محمود مسعود تحرج الإبراشي علي الهواء

12 يونيو 2020 - 06:43 ص

أعربت إيمان مسعود، ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، عن حزنها نتيجة عدم تكريم والدها في حياته، خاصة وأنه قدم الكثير للفن والفنانين.



وأضافت إيمان مسعود، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بأنها كانت تتمنى تكريم والدها بشكل يليق بتاريخه وهو على قيد الحياة.



وقاطعها الإعلامي قائلا، :"الفنان كلنا زعلنا لوفاته و داعينا الله يتغمده بواسع رحمته ، لترد :" مش لازم الناس تموت علشان تتكرم".



ولفتت ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إلى أن أبيها كان يعاني صحيًا خلال الفترة الأخيرة وفارق الحياة عقب اشتداد المرض عليه.



ورحل الفنان المصري محمود مسعود عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس الموافق الـ11 من يونيو 2020، إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية، عن عمر ناهز الـ67 عامًا.

