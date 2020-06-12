"القوى العاملة" تزف خبرا سارا للمواطنين

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محمد سعفان

القوي العاملة

ام بى سى مصر

العاملة غير منتظمة

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة معلنا أنه سيبدأ اعتبارا من يوم 21 يوليو، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر ، أن الصرف سيكون من خلال ماكينات الصرف الآلي ،مشيرا إلى أن المستحقين سيتم ارسال رسالة نصية لهم عبر هاتفهم المحمول قبل موعد الصرف بنحو 48 ساعة، منوها بأنه سيتم صرف الدفعة الثالثة من المنحة في نفس التوقيت الحالي الشهر القادم.

وعن إمكانية صرف دفعة رابعة من المنحة حال عدم تحسن الوضع، قال:"لما الرئيس السيسي يرصد لهذه الأزمة مبالغ تصل إلى 100 مليار جنيه، فهذا بالتأكيد لكي تستطيع الدولة مواجهة أي ظروف سيئة"، متمنيا أن يزيح عن مصر وباء الكورونا، وتعود الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.

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