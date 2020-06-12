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الجزائر..الإذاعة الرسمية تعزل طاقم محطة محلية بسبب كورونا

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أعلنت الإذاعة الجزائرية الرسمية، مساء الخميس، عزل طاقم محطة تابعة لها بمحافظة "بومرداس" شرقي العاصمة، بعد تأكد إصابة 5 من الفريق العامل بها بفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بحسب بيان نشرته الإذاعة، على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأكدت أن التحاليل أثبتت إصابة 5 من طاقم محطة "بومرداس"بكورونا، بشكل دفع الإدارة العامة لها لإصدار قرار بوضع كافة العاملين بها تحت الحجر لمدة 14 يوما.
ووفق نفس المصدر فإن الإدارة العامة للإذاعة بالعاصمة قررت إرسال طاقم إذاعي كامل إلى إذاعة بومرداس لضمان استمرارية الخدمة.
ولم توضح الإذاعة هل الإصابات المسجلة كانت وسط الصحفيين أو التقنيين أو من الجانبين.
وإلى جانب الإذاعة العامة بالعاصمة تملك الإذاعة الجزائرية الرسمية محطات في كافة محافظات البلاد الـ 48.
وحتى الخميس سجلت الجزائر10 آلاف و589 إصابة، منها 741 وفاة، و7 آلاف و254 حالة تعاف.
وحتى فجر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و575 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 422 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و832 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس. -

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