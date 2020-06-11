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حسام حبيب وشيرين

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بالفيديو..

أول ظهور لحسام حبيب وشيرين بعد شائعات الطلاق

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حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين
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المصريون ـ متابعات

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نشر محمد عبد الوهاب، شقيق النجمة شيرين عبد الوهاب، فيديو لها بصحبة زوجها حسام حبيب، داخل منزلهما، أثناء غنائهما لأغنيتهما الشهيرة "كل ما أغني".
ويعد هذا الفيديو، هو أول ظهور لشيرين وزوجها بعد شائعتي انفصالهما وإصابتها بفيروس كورونا.
كانت النجمة شيرين عبدالوهاب قد نفت منذ أيام عبر حسابها الخاص على "تويتر" ما تردد حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بصديقها الفنان أحمد سعد.
وكتبت شيرين: "قرأت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة واختتمت تغريدتها بجملة "?بحبك_يا_صاحبي".
فيما نفى أيضا حسام حبيب أخبار انفصاله عن شيرين عبر حسابه على "تويتر" مكتفيا بذكر الآية الكريمة: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا"، وهو ما أكده شقيق شيرين محمد عبدالوهاب أيضا عبر حسابه الشخصي.
وكانت قد انتشرت بعض الأخبار حول وجود خلافات وتشاجر بين شيرين وزوجها حسام حبيب وتدخل فيها الفنان أحمد سعد لحلها.

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