الكهرباء: لا بد من تحريك الأسعار لهذا السبب الهام

11 يونيو 2020 - 11:40 م

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر كانت تعيش في واقع مظلم عام 2014، فكان لابد من الخروج من هذا الظلام، وإعادة هيكلة الأسعار، بسبب الفجوة الكبيرة بين سعر التكلفة والبيع.



وأضاف "حمزة" في مداخلة مع الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية الحدث اليوم، وضعنا خطة لهيكلة الأسعار على مدار 5 سنوات ولكن هناك أمور استجدت علينا، من بينها الإصلاح الاقتصادي، وفيروس كورونا، مما دفعنا لترحيل الخطة إلى 3 سنوات أخرى .

