  • الجمعة 12 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:57 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حسام حبيب وشيرين

أول ظهور لحسام حبيب وشيرين بعد شائعات الطلاق

كورونا في مصر

متحدث الحكومة يكشف معلومة هامة عن مصابي كورونا

سد النهضة

القاهرة: النهج الأثيوبي يمثل تأزيما للوضع في المنطقة

حظر التجوال في مصر

الحكومة تدرس استمرار إغلاق المحلات ليلاً بعد انتهاء كورونا

الدكتور محمود سامي، الطبيب بمستشفى عزل بلطيم

الطبيب الفاقد لبصره يكشف كواليس إصابته ورحلة علاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين

"تاج الدين": لقاح جامعة أكسفورد الأقرب لمواجهة كورونا‎

سد النهضة

خبير يكشف الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة الإثيوبي

فيفا

السماح باللعب لـ3 أندية.. قرار جديد من "الفيفا" بشأن اللاعبين

الكاظمي

اغتيال رئيس وزراء العراق.. ملابسات بشأن المحاولة

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 1442 إصابة جديدة .. و35 حالة وفاة

بالفيديو..

الطبيب الفاقد لبصره يكشف كواليس إصابته ورحلة علاجه

آخر الأخبار

الدكتور محمود سامي، الطبيب بمستشفى عزل بلطيم
الدكتور محمود سامي، الطبيب بمستشفى عزل بلطيم
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نقابة الأطباء تنعى طبيب أسوان المتوفى بكورونا

#

متحدث النواب يكشف حقيقة إصابته بكورونا

#

هشام طلعت مصطفى يكشف كواليس إعلان مدينتي: وربنا يهدي الناس

#

لاعب مصارعة يروى كواليس إصابته بـ "كورونا"

وجه الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بعد قرار الدولة بعلاجه على نفقتها.
وقال "سامي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"،إن : "الرئاسة تواصلت معايا وأكدت لى، أنت ابننا مش هنسيبك وأنت دفعت ثمن كبير، والرئيس متهم إنك ترجع تشوف تاني، وهيكرمك".
وأشار إلى أن خرج من المركز الطبي وسيقوم باستكمال علاجه بالمنزل، وهناك تحسن بشكل اسبوعي.
وعلى المستوى المهني والمعيشى، قال: "الأمور صعبة جدًا والظروف والمستقبل غير واضح.. لو شفت هيبقى فيه طريق، ولو مشفتش هيبقى فيه طريق تاني، وأنا مش عارف هعيش إزاى، وهقدر أشوف ابن إزاى.. ابنى يحيى لديه 3 أشهر، وآخر مرة شوفته كان عنده أسبوعين". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تحفظ مصري على ورقة إثيويبا لملء السد والتشغيل
» "رسلان": الإخوان تدير صفحات إثيوبية لبث الفتنة
» متحدث "الوزراء": هذا هو سبب تقليص ساعات الحظر
» وكيل نقابة الصيادلة يكشف: لدينا 50 ألف صيدلي بدون عمل‎
» روسيا.. تسجيل 49 وفاة جديدة بكورونا في العاصمة موسكو
» «قنبلة موقوتة».. قفزات هائلة في أعداد إصابات كورونا بالهند
» عالِم يحذر من موجة ثانية قاتلة لكورونا في الشتاء
» شرطة الكهرباء تضبط 11 ألف قضية سرقة خلال يوم واحد
» «الطفح الجلدي» علامة على الإصابة بكورونا
» من قوات الأمن.. "طالبان" تطلق سراح 76 أسيرًا لديها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية