الطبيب الفاقد لبصره يكشف كواليس إصابته ورحلة علاجه

11 يونيو 2020 - 10:50 م

وجه الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بعد قرار الدولة بعلاجه على نفقتها.



وقال "سامي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"،إن : "الرئاسة تواصلت معايا وأكدت لى، أنت ابننا مش هنسيبك وأنت دفعت ثمن كبير، والرئيس متهم إنك ترجع تشوف تاني، وهيكرمك".



وأشار إلى أن خرج من المركز الطبي وسيقوم باستكمال علاجه بالمنزل، وهناك تحسن بشكل اسبوعي.

