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"رسلان": الإخوان تدير صفحات إثيوبية لبث الفتنة

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هاني رسلان
هاني رسلان
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المصريون ـ متابعات

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هكذا تدار اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بإدارة صفحات إثيوبية باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبث الفتنة بين البلدين.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الصفحات الإثيوبية تتحدث باللغة المصرية ويديرها إخوان وتعمل تلك الصفحات على  إحداث فتنة شعبية ومجتمعية بين الشعوب في مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف هاني رسلان أن قناة الجزيرة تبث سموم ومعلومات مغلوطة حول أزمة سد النهضة وتروج لوجهات نظر إثيوبيا رغم كونها أكاذيب، كما أن الصفحات الإخوانية تتم عبر مكتب قناة الجزيرة للقرن الإفريقي ومقرها في أديس  أبابا.
وكشف مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن قناة الجزيرة تعمل دائما على نصرة إثيوبيا على مصر وعدما تصدر مواقف مصرية قوية يتحولوا إلى تفنيد هذه المواقف واتهامها بالعدوان ومحاولة هدم الاستقرار.
وأشار الدكتور هاني رسلان إلى أن قناة الجزيرة تتحدث أنه لا يمكن المساس بالسد وأن الشعب الإثيوبي فقير.


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