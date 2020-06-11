  • الجمعة 12 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:57 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حسام حبيب وشيرين

أول ظهور لحسام حبيب وشيرين بعد شائعات الطلاق

كورونا في مصر

متحدث الحكومة يكشف معلومة هامة عن مصابي كورونا

سد النهضة

القاهرة: النهج الأثيوبي يمثل تأزيما للوضع في المنطقة

حظر التجوال في مصر

الحكومة تدرس استمرار إغلاق المحلات ليلاً بعد انتهاء كورونا

الدكتور محمود سامي، الطبيب بمستشفى عزل بلطيم

الطبيب الفاقد لبصره يكشف كواليس إصابته ورحلة علاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين

"تاج الدين": لقاح جامعة أكسفورد الأقرب لمواجهة كورونا‎

سد النهضة

خبير يكشف الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة الإثيوبي

فيفا

السماح باللعب لـ3 أندية.. قرار جديد من "الفيفا" بشأن اللاعبين

الكاظمي

اغتيال رئيس وزراء العراق.. ملابسات بشأن المحاولة

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 1442 إصابة جديدة .. و35 حالة وفاة

وكيل نقابة الصيادلة يكشف: لدينا 50 ألف صيدلي بدون عمل‎

آخر الأخبار

إنشاء أكبر صيدلية لصرف الأدوية مجانًا لغير القادرين
إنشاء أكبر صيدلية لصرف الأدوية مجانًا لغير القادرين
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وكيل حقوق الفيوم يعلن استعداده لتولي بوفيه النقابة لهذا السبب

#

يدعى خطفه للحصول على فدية 50 ألف دولار من والدته

#

اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية لحضور 50 ألف بمباراة توجو

قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن هناك أزمة في تكليف الخريجين الجدد من الصيادلة منذ عامين، مشيرًا إلى أن الدولة كان عليها أن تستفيد منهم في مواجهة أزمة كورونا.
وأضاف "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبوبكر ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أنه لا يعلم سبب تأخير تكليف الصيادلة حتى الآن، في ظل تعيين الخريجين الجديد من كليات الأسنان والعلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك نقص في الأطقم الطبية بوزارة الصحة، وكان من الأولى تعيين الصيادلة لتغطية هذا العجز.
ولفت إلى أن الدولة إذا كانت ليست في حاجة صيادلة خلال هذه الفترة، فعليها أن تعلن عن ذلك، معقبًا: "هي الدولة فاتحة كليات صيدلة عشان الطلاب تتخرج وتقعد في الشارع، هذا شيء غير لائق على الإطلاق".
وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف صيدلي خريج دون فرصة عمل، معقبًا: "دا صيدلي يا جماعة وخطر نسيبه في الشارع ، دا طبيب دارس أدوية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تحفظ مصري على ورقة إثيويبا لملء السد والتشغيل
» "رسلان": الإخوان تدير صفحات إثيوبية لبث الفتنة
» متحدث "الوزراء": هذا هو سبب تقليص ساعات الحظر
» وكيل نقابة الصيادلة يكشف: لدينا 50 ألف صيدلي بدون عمل‎
» روسيا.. تسجيل 49 وفاة جديدة بكورونا في العاصمة موسكو
» «قنبلة موقوتة».. قفزات هائلة في أعداد إصابات كورونا بالهند
» عالِم يحذر من موجة ثانية قاتلة لكورونا في الشتاء
» شرطة الكهرباء تضبط 11 ألف قضية سرقة خلال يوم واحد
» «الطفح الجلدي» علامة على الإصابة بكورونا
» من قوات الأمن.. "طالبان" تطلق سراح 76 أسيرًا لديها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية