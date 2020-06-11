طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا

11 يونيو 2020 - 09:57 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار غدًا الجمعة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فضلًا عن طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.



أما ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.



أما عن الظواهر الجوية، فهناك فرص هطول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا 30% تقريبًا على مناطق متفرقة غرب البلاد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء التي تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.



ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 33 22

وادي النطرون 34 23

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 22

بلطيم 31 21

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 37 24

بورسعيد 32 23

دمياط 30 23

الزقازيق 35 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 22

العريش 31 21

رفح 30 20

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 37 23

طابا 34 20

كاترين 31 17

الطور 35 24

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 25

أسيوط 39 23

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

ادفو 43 29

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 25

حلايب 37 27

رأس حدربة 36 26