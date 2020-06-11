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اغتيال رئيس وزراء العراق.. ملابسات بشأن المحاولة

عرب وعالم

الكاظمي
الكاظمي
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الطيب حسين

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كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن مخطط كان يهدف لاغتياله قبل يومين، مشيرًا إلى أن التهديد شرف له.

وقال الكاظمي إنه تلقى معلومات من مسؤولي الأمن حول محاولة اغتياله قبل يومين خلال زيارته إلى الموصل.

وذكر خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، اليوم الخميس: "تلقيت تقارير من الأجهزة الأمنية حول خطط قتلي خلال زيارة إلى الموصل".

وأشار الكاظمي إلى أنه "شرف لي التهديد، وأقول للأطراف السياسية إنني لست خائفا".

ولم يكشف رئيس الوزراء عن مزيد من التفاصيل بشأن محاولة اغتياله.



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