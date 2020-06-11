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روسيا.. تسجيل 49 وفاة جديدة بكورونا في العاصمة موسكو

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السلطات الروسية تعلن حصيلة وفيات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، في تراجع مستمر لحصيلة الوفيات اليومية بالجائحة في المدينة.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 3187 شخصا، بعد أن كانت 2685 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى تراجع مستمر للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي مقارنة مع الإحصائيات السابقة، وسجلت في المدينة حسب بيانات 8 يونيو 59 حالة، وفي 9 يونيو 56، وفي 10 يونيو 53.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 201221 إصابة مؤكدة، بينها 115769 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة عدد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الخميس، 502436 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 6532 وفاة و261150 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو.

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