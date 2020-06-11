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عالِم يحذر من موجة ثانية قاتلة لكورونا في الشتاء

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كريس ويتي
كريس ويتي
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فتحي مجدي

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حذر مسؤول صحي في بريطانيا من أن الشتاء القادم قد يجلب موجة ثانية قاتلة من فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الأطباء كريس ويتي، إن العلماء ينظرون بعناية في كيفية إدارة الإغلاق "في حالة حدوث ذلك مرة أخرى في الشتاء".

وأضاف: "علينا أن نقبل أن نجد أنفسنا في أحد المواقف الثلاثة. واحد هو حيث لدينا وضع يبدأ فيه (الفيروس) في الهروب من السيطرة. الهدف هو أن (تخفيف الإجراءات) ببطء شديد لمنع حدوث ذلك ولكن هذا هو الخطر"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتابع: "الموقف الثاني هو (عودة الفيروس في الشتاء) وكلنا نعتقد أن هناك فرصة معقولة أن يكون للفيروس في فصل الشتاء بعض المزايا التي لا يملكها بقية العام. إنه ينتقل بسهولة أكبر في الداخل. لذلك، قد تتوقف الأشياء التي تعمل بشكل جيد في الصيف والخريف عن العمل أيضًا في فصل الشتاء".

وأشار إلى "أن طبيعة الأوبئة الجديدة غالبا ما تأتي على شكل موجات تدور حول العالم وإذا تعرضت لموجة أخرى. عند هذه النقطة نحتاج إلى فهم أفضل للمزيج الأمثل من الأشياء التي يمكننا القيام بها".

لكن البروفيسور ويتتي أضاف ملاحظة تبعث على الأمل إلى تحذيره، قائلاً إنه من غير المرجح أن يكون مدمرًا مثلما كان عندما ضرب المملكة المتحدة لأول مرة بسبب الكم الهائل من المعلومات التي يمتلكها العلماء الآن حول الفيروس.

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