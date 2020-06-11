أسعار مفاجئة للدولار أمام الجنيه

11 يونيو 2020 - 09:18 م

فاجأ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المتابعين اليوم الخميس، بعد تراجعه بشكل ملحوظ في عدد من البنوك.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا، في البنك الأهلي مسجلا 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس حيث بلغ 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية تراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا مسجلا 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، والبركة عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر انخفض السعر تراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا مسجلا 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

واستقر في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

كما استقر في مصرف أبو ظبي عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

