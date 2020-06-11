  • الخميس 11 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 1442 إصابة جديدة .. و35 حالة وفاة

استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليومية

أسعار مفاجئة للدولار أمام الجنيه

مدبولي

رئيس الوزراء يحدد الفئات المستثناة من حظر التجوال

كورونا

وفاة 4.. «الصحة» تكشف نتائج علاج 19 مصابًا بالبلازما

راندي خوان مولر

«حصار كورونا».. لاعب كرة ينام بالمطار 74يومًا

سد النهضة

شرط مفاجئ من إثيوبيا لاستكمال المفاوضات

نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا

من أين حصل الشرطي المتهم بقتل «جورج فلويد» على مبلغ الكفالة؟

السيسي

قرار جديد.. دعم مالي من السيسي لهؤلاء

نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن

«بايدن»: الجيش سيتدخل إذا رفض «ترامب» مغادرة البيت الأبيض

القباج

التضامن: تطبيق أول تجربة للجمع بين أطفال وكبار بلامأوى

أسعار مفاجئة للدولار أمام الجنيه

مال وأعمال

استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليومية
استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليومية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه

#

ارتفاع جنوني للدولار أمام الجنيه لم يحدث منذ 7 شهور

#

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

#

كورونا يؤثر على الدولار.. تعرف على أسعار اليوم الجمعة

فاجأ  سعر صرف الدولار أمام الجنيه المتابعين اليوم الخميس، بعد تراجعه بشكل ملحوظ في عدد من البنوك.
وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا، في البنك الأهلي مسجلا 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس حيث بلغ 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية تراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا مسجلا 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، والبركة عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر انخفض السعر تراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا مسجلا 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.
واستقر في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.
كما استقر في مصرف أبو ظبي عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «قنبلة موقوتة».. قفزات هائلة في أعداد إصابات كورونا بالهند
» عالِم يحذر من موجة ثانية قاتلة لكورونا في الشتاء
» شرطة الكهرباء تضبط 11 ألف قضية سرقة خلال يوم واحد
» «الطفح الجلدي» علامة على الإصابة بكورونا
» من قوات الأمن.. "طالبان" تطلق سراح 76 أسيرًا لديها
» كورونا.. بيان صادم من "الصحة العالمية" عن إفريقيا
» تبرع 600 ألف شخص ببلازما المتعافين.. «الصحة» تعلق
» حظر مصارعة الثيران في كولومبيا يثير الجدل
» المدير الفني للحرس: مستعدون للدوري.. وأحلم بعودى أمجاده
» علماء يطورون أول نظير لجنين بشري داخل مختبر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية