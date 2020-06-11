عودة نشاط رياضي في إحدى دول الخليج

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كشفت سلطات إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سماحها بإعادة تشغيل صالات الألعاب الرياضية.

واشترطت الإماراة الالتزام بشكل صارم بقواعد التباعد الاجتماعي مع تخفيف الإمارة إجراءات العزل العام للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت مراكز اللياقة البدنية من بين العديد من الأماكن والشركات التي أمرت السلطات بإغلاقها في مارس بعد تفشي فيروس كورونا في دولة الإمارات.

وجاءت إعادة تشغيل الصالات الرياضية بينما تتطلع دبي للعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية حيث تُعيد فتح دور السينما ومراكز الترفيه مثل حلبة سكي دبي.

هذا، ولا تزال الإجراءات الصارمة قائمة، حيث تسمح الصالات الرياضية بنسبة إشغال لا تتخطى 30 في المئة فقط في كل مرة مع التعقيم المستمر لكل الأجهزة.

كما يطلب من العملاء حجز أماكنهم في صالات الألعاب الرياضية قبل ذهابهم والالتزام بوضع كمامات طوال الوقت أثناء التمرين.

وإبان فترة قيود كورونا لجأت الصالات الرياضية للمنصات الرقمية حيث كانت تُنظم فصول تدريب عبر الإنترنت للأعضاء.

وتواصل دبي تخفيف قيود فيروس كورونا في الإمارة مما سمح في الآونة الأخيرة بإعادة فتح مراكز التسوق والشواطئ مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

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