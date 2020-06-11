وفاة 4.. «الصحة» تكشف نتائج علاج 19 مصابًا بالبلازما

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، استخدام بلازما المتعافين لعلاج الحالات الحرجة وشديدة الخطورة من مصابي "كوفيد 19".

جاء ذلك خلال اجتماع، للحكومة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.

وقالت الوزيرة، إنه تم إعداد البروتوكول البحثي بالتعاون بين اللجنة العلمية لمكافحة حالات "كوفيد 19" والمركز القومي لنقل الدم، لافتة إلى إدراج حالات ضمن بروتوكول العلاج تتنوع حالتهم من حالات حرجة وشديدة الخطورة وعددهم حتى اليوم 19 حالة.

وأضافت زايد، أن عدد حالات الشفاء التام والخروج من مستشفيات العزل بلغت 4 حالات، من بين الحالات الـ19، وإحدى هذه الحالات، خرجت وتحت العزل المنزلي لتحسنها، فيما تبلغ الحالات التي تخضع للإشراف الطبي 10 حالات من بينها 7 حالات تشير نتائج التحاليل والأشعة إلى تحسنها.

وتابعت: وبلغت حالات الوفاة 4 حالات، من بينها 3 حالات كانت متدهورة قبل نقل البلازما إليها وتمت الوفاة بعد نقل البلازما مباشرة، وإحدى الحالات الأربع توفيت بعد نقل البلازما بخمسة أيام، مشيرة إلى أن عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن في المركز القومي لنقل الدم 45 متبرعا.