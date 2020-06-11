  • الخميس 11 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليومية

أسعار مفاجئة للدولار أمام الجنيه

مدبولي

رئيس الوزراء يحدد الفئات المستثناة من حظر التجوال

أرشيفية

عودة نشاط رياضي في إحدى دول الخليج

كورونا

وفاة 4.. «الصحة» تكشف نتائج علاج 19 مصابًا بالبلازما

أرشيفية

صدمة.. عريس يكتشف أن عروسه «رجل» في ليلة الدخلة

راندي خوان مولر

«حصار كورونا».. لاعب كرة ينام بالمطار 74يومًا

سد النهضة

شرط مفاجئ من إثيوبيا لاستكمال المفاوضات

كورونا

كورونا.. وفيات إيطاليا تتراجع

نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا

من أين حصل الشرطي المتهم بقتل «جورج فلويد» على مبلغ الكفالة؟

القباج

التضامن: تطبيق أول تجربة للجمع بين أطفال وكبار بلامأوى

تبرع 600 ألف شخص ببلازما المتعافين.. «الصحة» تعلق

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

حقن رجاء الجداوي بعلاج ثوري لتسريع تعافيها من كورونا

#

تعرف على شروط تبرع المتعافين ببلازما الدم لعلاج كورونا

#

تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم "شكر لله"

#

عدد المتعافين من كورونا يتجاوز مليونين و700 ألف

نفت وزارة الصحة والسكان، تصريحًا منسوبًا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن وصول عدد المتبرعين ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا إلى 600 ألف متبرع.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إن هذا الكلام غير صحيح وعار تماما عن الصحة، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع إلى المصادر الرسمية.

كانت الدكتورة هالة زايد، عرضت أمس مستجدات استخدام بلازما المتعافين لعلاج الحالات الحرجة وشديدة الخطورة من مصابي "كوفيد 19" على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت وزيرة الصحة، إنه تم إعداد البروتوكول البحثي بالتعاون بين اللجنة العلمية لمكافحة حالات "كوفيد 19" والمركز القومي لنقل الدم، لافتة إلى أنه تم إدراج حالات ضمن بروتوكول العلاج تتنوع حالتهم من حالات حرجة وشديدة الخطورة وعددهم حتى اليوم 19 حالة، بلغ عدد حالات الشفاء التام والخروج من مستشفيات العزل 4 حالات، من بين الحالات الـ 19، وإحدى هذه الحالات، خرجت وتحت العزل المنزلي لتحسنها.

وأضافت: "فيما تبلغ الحالات التي تخضع للإشراف الطبي 10 حالات من بينها 7 حالات تشير نتائج التحاليل والأشعة إلى تحسنها، فيما بلغت حالات الوفاة 4 حالات، من بينها 3 حالات كانت متدهورة قبل نقل البلازما إليها وتمت الوفاة بعد نقل البلازما مباشرة، وإحدى الحالات الأربع توفيت بعد نقل البلازما بخمسة أيام، مشيرة إلى أن عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن في المركز القومي لنقل الدم 45 متبرعا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شرطة الكهرباء تضبط 11 ألف قضية سرقة خلال يوم واحد
» «الطفح الجلدي» علامة على الإصابة بكورونا
» من قوات الأمن.. "طالبان" تطلق سراح 76 أسيرًا لديها
» كورونا.. بيان صادم من "الصحة العالمية" عن إفريقيا
» تبرع 600 ألف شخص ببلازما المتعافين.. «الصحة» تعلق
» حظر مصارعة الثيران في كولومبيا يثير الجدل
» المدير الفني للحرس: مستعدون للدوري.. وأحلم بعودى أمجاده
» علماء يطورون أول نظير لجنين بشري داخل مختبر
» رقم قياسي في الكويت
» فيديو: اعتداء على ضابطيين بلندن.. والمارة يلتقطون الصور التذكارية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية