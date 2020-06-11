«حصار كورونا».. لاعب كرة ينام بالمطار 74يومًا

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راندي خوان مولر
راندي خوان مولر
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فتحي مجدي

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قال لاعب كرة قدم غاني، إنه اضطر للنوم في مطار هندي لأكثر من شهرين، بعد أن أغلقت البلاد أبوابها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتُرك راندي خوان مولر (23 عامًا) محاصرًا في مطار مومباي الدولي، بعد وقف حركة الطيران إلى خارج البلاد للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا.

وكان قد توجه إلى الهند في 7 نوفمبر الماضي، بعد أن وافق على عقد لمدة ستة أشهر للعب لأحد الأندية في ولاية كيرالا، جنوبي الهند. 

لكن تحطمت خططه للعودة إلى غانا في 30 مارس بعد أن تم إغلاق البلاد بالكامل، بعد أن وصل إلى مومباي في 21 من ذلك الشهر، لكن كان لديه القليل من الأموال، ولم يكن لديه مكان للبقاء فيه، وفقًا لشبكة (CNN).

وقال مولر: "سمعت عن احتمال إغلاق في الهند... لذلك جئت إلى مومباي للبقاء في مهجع حتى لا أفوت رحلتي".

وأضاف: "لم أكن أعرف أي شخص (في مومباي) ، لذا رأيت بعض رجال الشرطة وأخبرتهم بقصتي. قالوا لي أن أذهب إلى المطار".

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن فرض حالة الإغلاق العام لمدة 21 يومًا على مستوى البلاد، ولم يترك للاعب الغاني خيارًا سوى النوم في صالة المغادرة بالمطار، حيث كان من المقرر أن يغادر.

غير أنه لسوء حظه، استمر تمديد فترة الإغلاق مما يعني أن إقامته امتدت لمدة 74 يومًا. واتصل مولر بالقنصلية الغانية في مومباي لكنهم لم يقدموا له سوى القليل من المساعدة.

وقال: "لم أشعر بالقلق أبدًا، لأنني كنت أعرف يومًا ما أنني سأعود إلى المنزل". وتم إنقاذ أخيرًا بعد أن رأى صحفي محلي مناشدته للمساعدة.

وعرض عليه وزير السياحة والبيئة بالولاية أديتيا أودهاف ثاكيراي، في غضون ساعات، وضعه في فندق، يقيم فيه الآن حتى يتمكن من فرز رحلة طيران إلى الوطن.

وانهار مولر في البكاء عندما قابله في المطار ممثل الوزير ثاكراي. وقدم الشكر للعديد من الأشخاص الذين ساعدوه أثناء إقامته، من بينهم حارس أمن استبدل هاتفه المحمول بعد تحطمه.

وقال مولر: "كان الناس في المطار متعاونين للغاية. أعطوني الطعام وساعدوني كثيرا. حاولت أن أبقى قويًا ومتحمسًا... هناك أشياء في الحياة لا يمكنك تغييرها".

وعلى الرغم من محنته، قال مولر إنه سيعود بسعادة إلى الهند إذا سنحت الفرصة. وأضاف: "غادرت المنزل لإطعام المنزل. إذا حصلت على عقد آخر، أود أن أعود".

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