» فيديو: اعتداء على ضابطيين بلندن.. والمارة يلتقطون الصور التذكارية

أثار مقطع يظهر الاعتداء بالضرب على ضابطي شرطة في وضح النهار في هاكني شرقي لندن، رود فعل منددة على نطاق واسع.

ويظهر الفيديو، ضابطًا يشتبك مع رجل في الشارع، قبل أن يتجمع آخرون الذين تراوحت ردود فعلهم بين التقاط الصور التذكارية، أو المشاركة في الاعتداء.

في تلك الأثناء، حضرت شرطية لمساعدة زميلها وصرخت في المعتدين من أجل التراجع عن ذلك، قبل أن يدفعها أحدهم بعيدًا ويبدآ في التدافع.

وأكد متحدث باسم "سكوتلاند يارد"، أن الحادث أدى إلى إصابة ضابطين بجروح طفيفة من دون أن يحتاجا إلى العلاج في المستشفى، موضحًا أنه تم توقيف رجلين يبلغان من العمر 20 و38 عامًا على صلة بواقعة الاعتداء.

وأثار مقطع الفيديو المتداول موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي. وغردت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، قائلة: "مريض، صادم ومخزٍ".

كما أدان عمدة لندن صادق خان "الهجوم المخزي على ضابطي شرطة متروبوليتان".

وقال: "هذان الضابطان الشجاعان كانا يقومان بواجبهما ويساعدان الجمهور. نحن مدينون لهما بامتنان وأتمنى لهما الشفاء التام والسريع"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة في بيان: "في حوالي الساعة 15:30 مساء يوم الأربعاء 10 يونيو، تم إبلاغ ضباط الدورية بمنطقة فرامبتون بارك رود في هاكني عن واقعة اعتداء، وعندما حاول ضابط التحدث مع المتورطين، اشتبك أحدهم معه".

وأضاف: "تورط عدد من الأشخاص الآخرين بينما كان الضابط على الأرض"، ما أدى إلى إصابة ضابطين بجروح طفيفة.

وتابع: "حضر ضباط إلى المكان وتم اعتقال رجلين - 20 سنة و38 - بعد ذلك للاشتباه في اعتدائهما على الشرطة. وتم نقلهما إلى مركز شرطة شرق لندن حيث لا يزالان رهن الاحتجاز".