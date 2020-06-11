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ابنة الـ 4 سنوات تضع والدها في مأزق بسبب «حمالة صدر»

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أرشيفية
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فتحي مجدي

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وضعت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات والدها في مأزق شديد أمام والدتها، بعدما أخبرتها بأنها عثرت على "حمالة صدر" تخص امرأة أخرى في سيارته.
وشارك (AngryManTV)، القصة المضحكة عبر موقعه "تويتر"، مشيرًا إلى كيف أن ابنته الصغيرة تسببت في مشكلة له مع زوجته، وذلك عندما سألتها: "ماما، لماذا (حمالة) صدرك في سيارة أبي؟"، ما أصابه بالحيرة والرعب عندما وجهت زوجته نظرها صوبه، وأعطته "عين جانبية قاتلة"، خاصة أنها لم تكن في سيارته منذ أسابيع.

وبينما سارع الأب إلى نفي ادعاء ابنته ودحض ادعاءاتها بوجود حمالة صدر في سيارته، سار الثلاثة إلى المرآب لإلقاء نظرة على السيارة، حيث اكتشفوا قناع وجه (كمامة) بين المقعدين الأماميين"، وفق صحيفة "ديلي ميرور".

وأثارت التغريدة ردود فعل بين المتابعين. وعلق أحدهم: "الشيء الجيد هو أن تعرف أين تكمن ولاءاتها. والشيء السيئ هو أنها ليست معك. ابق عينيك على ذلك".

وعلق آخر: "لقد كانت تخطط لهذا لمدة أسابيع. تريد الحصول على جانبك من السرير وعيد الميلاد المزدوج". واقترح أحدهم: "يجب أن تدور حول متجر الآيس كريم حوالي 30 مرة دون التوقف".

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