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عهد الملكة إليزابيث انتهى.. وتشارلز يرث العرش

عرب وعالم

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
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فتحي مجدي

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قال أندرو مورتون، صاحب العديد من المؤلفات عن الأسرة المالكة في بريطانيا، إن عهد الملكة إليزابيث الثانية قد انتهى فعليًا بسبب جائحة فيروس كورونا، وإن الأمير تشارلز صعد إلى العرش مكانها.

وكانت الملكة (94 عامًا) والأمير فيليب و(99 عامًا) اختارا الإقامة في قلعة وندسور منذ فرض قيود الإغلاق الحكومية في مارس الماضي، ويقومان بواجباتهما الملكية عبر مكالمة الفيديو وعلى الهاتف.

وأضاف مورتون في تصريحات إلى صحيفة "التلجراف"، أنه بينما يعتقد أن الملكة ستحب الخروج والبدء في مقابلة الناس مرة أخرى، إلا أنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ممكنًا.

وتابع: "الحقيقة الوحشية هي أن عهدها قد انتهى بالفعل. تسبب (كوفيد – 19) في إلحاق الضرر بالملكية أكثر من أوليفر كرومويل"، في أشارة إلى القائد العسكري والسياسي الإنجليزي، الذي يعرف بأنه هزم الملكيين إبان الحرب الأهلية الإنجليزية.

واستدرك مورتون: "لقد وضع كورونا تشارلز عمليًا على العرش. إنه لأمر محزن للغاية ولكن لا أستطيع أن أرى كيف يمكن للملكة استئناف عملها. لن يختفي فيروس (كوفيد – 19) قريبًا وسيبقى معنا لأشهر إن لم يكن لسنوات".

ومضى قائلاً: "إذا أصيبت بالفيروس فقد تكون قاتلة وستعرض الأمير فيليب للخطر أيضًا".

وواصلت ملكة بريطانيا مهامها عن بعد، واليوم قامت بإجراء أول مكالمة فيديو رسمية لها. وانضمت إلى الأميرة آن للتحدث إلى بعض مقدمي الرعاية في بريطانيا، واستمعت إلى قصص حياتهم اليومية وصراعاتهم، وعلى ما ما قاموا به منذ تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت لهم الملكة: "إنني معجبة بما حققتهموه بالفعل. في المملكة المتحدة حاليًا، هناك 7 ملايين شخص يهتمون بأجر أحد أفراد الأسرة أو صديق ضعيف أو مريض أو معاق".

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