  • الخميس 11 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

شرط مفاجئ من إثيوبيا لاستكمال المفاوضات

كورونا

كورونا.. وفيات إيطاليا تتراجع

نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا

من أين حصل الشرطي المتهم بقتل «جورج فلويد» على مبلغ الكفالة؟

القباج

التضامن: تطبيق أول تجربة للجمع بين أطفال وكبار بلامأوى

دولار

أسعار الدولار تواصل التراجع مقابل سعر الجنيه

نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن

«بايدن»: الجيش سيتدخل إذا رفض «ترامب» مغادرة البيت الأبيض

السيسي

قرار جديد.. دعم مالي من السيسي لهؤلاء

من بينها" فتح المساجد وامتحانات الثانوية العامة".. 12 قرارا جديدا للحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للمزارعين

صلاح

فيديو.. جماهير ليفربول تتغزل في إنسانية «محمد صلاح»

الذهب

أسعار الذهب تسجل تراجعًا مفاجئ خلال تعاملات اليوم

دراسة: البيوضات تجذب الحيوانات المنوية الأنسب للإخصاب

الصفحة الأخيرة

تجميد بويضات
تجميد بويضات
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

الأوقاف تدرس فتح المساجد للأئمة فقط في رمضان

#

دراسة صادمة: كورونا يصيب الماشية والأغنام والقطط

كشف دراسة حديثة، أن بويضات المرأة تعمل على انتقاء أكثر الحيوانات المنوية مثالية للإخصاب.

ومن خلال النظر في عينات متبقية من 16 زوجًا يخضعون لعلاج تناسلي، وجد باحثون من السويد أن البويضات تطلق مادة كيميائية تجذب أنواعًا معينة فقط من الحيوانات المنوية، بغض النظر عما إذا كانت تأتي من الشريك المختار للمرأة.

وقال مؤلف الدراسة جون فيتزباتريك، الأستاذ المساعد في قسم علم الحيوان بجامعة ستوكهولم في السويد، إن الانتقائية قد تكون طريقة لفرز أفضل الجينات.

وأضاف لشبكة (CNN): "توقعنا أن نرى نوعًا ما من تأثير الشريك، ولكن في نصف الحالات كانت البويضات تجتذب المزيد من الحيوانات المنوية من ذكر عشوائي".

واعتبر أن "التفسير الأكثر ترجيحًا لذلك هو أن هذه الإشارات الكيميائية تسمح للإناث باختيار الذكور الأكثر توافقًا وراثيًا".

وذكر الباحثون أن البويضات تطلق مواد كيميائية أثناء الإباضة تعرف باسم الجاذبات الكيميائية، والتي يقول فيتزباتريك إنها تعمل مثل "مسار التنقل" للحيوانات المنوية لتعقب البويضة.

في الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة وقائه الجمعية الملكية، تبين أن أقل من 18 في المائة من الحيوانات المنوية، عندما تلتقط الإشارة، تسبح بقوة نحو البويضة، مما يزيد من فرص الإخصاب.

ويعتقد الباحثون بقيادة فيتزباتريكأن هذا يمكن أن يقضي على الحيوانات المنوية الأقل جاذبية مع عدد أقل من المتغيرات الجينية، مما يجعل الطفل أقل مناعة ضد الأمراض.

ويمكن أن يؤدي جذب البويضة للحيوانات المنوية بجينات أكثر تنوعًا أن يُسلّح الطفل في نهاية المطاف بنظام مناعة أفضل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رقم قياسي في الكويت
» فيديو: اعتداء على ضابطيين بلندن.. والمارة يلتقطون الصور التذكارية
» عهد الملكة إليزابيث انتهى.. وتشارلز يرث العرش
» أسعار الذهب تسجل تراجعًا مفاجئ خلال تعاملات اليوم
» من أين حصل الشرطي المتهم بقتل «جورج فلويد» على مبلغ الكفالة؟
» حقيقة رحيل «أبو جبل» و«ساسى» عن الزمالك
» تقارير تحدد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
» بدعة وشرك.. ذبح 100 شاة فرحا بعودة المصلين للمساجد تشعل الكويت
» الإبراشي: من يستغلنا ليس منا
» يفتح أبوابه مجددا.. " أسعد مكان في العالم"
» وزيرة التضامن لـ"متسول":"لو شوفت معاك الطفلة تاني بالشارع هاخدها منك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:34 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية