  • الخميس 11 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

شرط مفاجئ من إثيوبيا لاستكمال المفاوضات

كورونا

كورونا.. وفيات إيطاليا تتراجع

نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا

من أين حصل الشرطي المتهم بقتل «جورج فلويد» على مبلغ الكفالة؟

القباج

التضامن: تطبيق أول تجربة للجمع بين أطفال وكبار بلامأوى

دولار

أسعار الدولار تواصل التراجع مقابل سعر الجنيه

نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن

«بايدن»: الجيش سيتدخل إذا رفض «ترامب» مغادرة البيت الأبيض

السيسي

قرار جديد.. دعم مالي من السيسي لهؤلاء

من بينها" فتح المساجد وامتحانات الثانوية العامة".. 12 قرارا جديدا للحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للمزارعين

صلاح

فيديو.. جماهير ليفربول تتغزل في إنسانية «محمد صلاح»

الذهب

أسعار الذهب تسجل تراجعًا مفاجئ خلال تعاملات اليوم

بيان من إثيوبيا بشأن «سد النهضة» ورسالة لمصر والسودان

الحياة السياسية

سد النهضة
سد النهضة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

شرط مفاجئ من إثيوبيا لاستكمال المفاوضات

#

مهم للغاية..هذا ما سيفعله السيسي بشأن "سد النهضة"

#

بيان جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

#

أول تعليق مصري على الاجتماع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

سد النهضة

إثيوبيا

مفوضات

اخبار النهضة

أصدرت إثيوبيا بيانًا صحفيًا بشأن اجتماعات اليوم الثاني من مفاوضات سد النهضة التي جرت أمس الأربعاء، مؤكدة أنها أطلعت موقفها من المفاوضات الثلاثية على دولتي المصب (مصر والسودان).

وأكدت إثيوبيا التزامها بإجراء حوار ومفاوضات حقيقية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأولي والتشغيل للسد، مُبدية ترحيبها باستئناف المحادثات على مستوى وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث.

وشددت إثيوبيا على احترام اتفاق إعلان المبادئ، وقالت إنه تم الاتفاق على ألا يتجاوز دور المراقبين دور مراقبة المفاوضات وتبادل الممارسات الجيدة عندما تطلبها البلدان الثلاثة بشكل مشترك، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية.

وقالت إثيوبيا إنه يجب أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث التي تمخض عنها الاجتماع الذي عُقد يومي 12 و13 من فبراير الماضي أساسًا للتفاوض، مُشيرة إلى أنها شاركت مبادئها التوجيهية وقواعدها بشأن الملء الأولي والتشغيل السنوي للسد.

وأضافت: "وكما تم الاتفاق عليه في أول أيام المفاوضات يوم 9 يونيو 2020، فإن المناقشة ستستمر يوميًّا بشكل افتراضي –عبر الإنترنت- باستثناء أيام الثلاثاء والجمعة والأحد حتى إتمام المفاوضات".

وأعربت عن اعتقادها بأن بناء الثقة اللازمة بين الأطراف المعنية بالملف لإحراز تقدم "أمر حتمي للغاية".

ودعت إثيوبيا، مصر والسودان إلى "الانخراط في حوار ومفاوضات حقيقية من أجل التأكد من أن شواغلهم مدرجة في المبادئ التوجيهية وقواعد الملء الأولى والتشغيل السنوي للسد".

كان عُقد اجتماع يوم الثلاثاء بعد مرور ثلاثة أسابيع على مبادرة سودانية للعودة إلى مائدة المفاوضات، وذلك على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث بحضور المراقبين الدوليين: (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا- الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي).

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، جددت مصر تأكيدها على التمسك بوثيقة 21 فبراير التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي كأساس للتفاوض، فيما لجأت أديس أبابا للمماطلة ووعدت بتقديم "مقترح متكامل".

ومن المُقرر أن تبدأ إثيوبيا في ملء السد، الذي أنجزت 73% من عمليات بنائه، الشهر المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رقم قياسي في الكويت
» فيديو: اعتداء على ضابطيين بلندن.. والمارة يلتقطون الصور التذكارية
» عهد الملكة إليزابيث انتهى.. وتشارلز يرث العرش
» أسعار الذهب تسجل تراجعًا مفاجئ خلال تعاملات اليوم
» من أين حصل الشرطي المتهم بقتل «جورج فلويد» على مبلغ الكفالة؟
» حقيقة رحيل «أبو جبل» و«ساسى» عن الزمالك
» تقارير تحدد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
» بدعة وشرك.. ذبح 100 شاة فرحا بعودة المصلين للمساجد تشعل الكويت
» الإبراشي: من يستغلنا ليس منا
» يفتح أبوابه مجددا.. " أسعد مكان في العالم"
» وزيرة التضامن لـ"متسول":"لو شوفت معاك الطفلة تاني بالشارع هاخدها منك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:34 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية