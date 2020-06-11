الأزهر: يجوز تعقيم متوفي كورونا بدلا من تغسيله

11 يونيو 2020 - 01:03 م

أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن إدارة الطب الوقائي هى من تحدد تعقيم، أو تغسيل، أو الاكتفاء بتيميم المتوفي بفيروس كورونا.



وأضاف "الحديدي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجوز تعقيم جسد المتوفي في حال استحالة إجراء عملية التغسيل بالطرق الطبيعية، وذلك وفق الضوابط التي تضعها إدارة الطب الوقائي.



وتابع: "الأمر ليس على مثال واحد، حيث إذا لم يستطع المغسل القيام بخطوات التغسيل العادية التي تجرى مع المتوفين بطريقة طبيعية، فيمكنه أن يصب الماء من مسافات آمنة تحول دون انتقال العدوى له" .



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

