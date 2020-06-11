  • الخميس 11 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزارة الأوقاف

أول 3 محافظات يطبق بها فتح المساجد

تامر أمين

تامر أمين: اللي عمل كدا مجرم شرعًا وقانونًا

من بينها" فتح المساجد وامتحانات الثانوية العامة".. 12 قرارا جديدا للحكومة

من بينها" فتح المساجد وامتحانات الثانوية العامة".. 12 قرارا جديدا للحكومة

الرئيس السيسي

مهم للغاية..هذا ما سيفعله السيسي بشأن "سد النهضة"

مرتضى منصور

مرتضى منصور لـ "الخطيب": مش هتقدر علىّ

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

عاجل.. تعديل مواعيد الحظر بدءًا من الأحد المقبل

بشرى عالمية.. شركة أمريكية تعلن موعد طرح دواء كورونا

بشرى عالمية.. شركة أمريكية تعلن موعد طرح دواء كورونا

وزير الإسكان يقرر عزل نفسه بعد مخالطته مصاب بكوورنا

وزير الإسكان يقرر عزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

أحمد موسي

موسى: انتظروا خبرا سارا ستعلن عنه الحكومة

بسمة وهبة

بسمة وهبة: إحنا عندنا أسود واقفين على الحدود

مرتضى منصور لـ "الخطيب": مش هتقدر علىّ

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور للخطيب: اترك "صالح" هو مش خدام عندك

#

مرتضى: مكنتش هعمل مداخلات الليلة بس طلعت مخصوص عشان أرد على هذا الشخص

#

مرتضى منصور: إحنا مش في محل كشرى

#

مرتضى منصور يفتح النار على مجلس "الخطيب"

مرتضى منصور

الاهلى

الخطيب

محمد عثمان

مناوشات

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رسالة إلى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب.  

وقال "منصور" خلال تصريحات إعلامية له:" مجلس إدارة الأهلي مش قدي، وأوكد لهم مش هتقدروا عليّ.. ولا أريد منصب رئاسة الزمالك، ولا أريد منصبي بمجلس الشعب، لأنني رجل شبعان".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافا حادا بين كل من المستشار مرتضي منصور ومجلس إدارة النادي الأهلى فى ظل توقف النشاط الكروى فى مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الإبراشي: من يستغلنا ليس منا
» يفتح أبوابه مجددا.. " أسعد مكان في العالم"
» وزيرة التضامن لـ"متسول":"لو شوفت معاك الطفلة تاني بالشارع هاخدها منك"
» هيكل يعلن 5 قرارات جديدة لـ الحكومة لمواجهة كورونا
» عن بُعد.. «الأوقاف» تعلن إنشاء أول وحدة لتدريب الأئمة والواعظات
» اعتقال حمار في هذه الدولة.. لن تتخيل السبب
» النجم الساحلى يكشف حقيقة التفاوض مع "كارتيرون"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» «الجبلاية» تحدد 4 ملاعب لاستضافة مباريات الكأس
» "اشربوا مية كتير"..الأرصاد تحذر من طقس الغد
» نجم الزمالك يلمح إلى خبر سيهز الوسط الرياضي المصري خلال ساعات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية