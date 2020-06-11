مرتضى منصور لـ "الخطيب": مش هتقدر علىّ

11 يونيو 2020 - 12:08 م

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رسالة إلى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب.

وقال "منصور" خلال تصريحات إعلامية له:" مجلس إدارة الأهلي مش قدي، وأوكد لهم مش هتقدروا عليّ.. ولا أريد منصب رئاسة الزمالك، ولا أريد منصبي بمجلس الشعب، لأنني رجل شبعان".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافا حادا بين كل من المستشار مرتضي منصور ومجلس إدارة النادي الأهلى فى ظل توقف النشاط الكروى فى مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.