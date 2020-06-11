بشرى عالمية.. شركة أمريكية تعلن موعد طرح دواء كورونا

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عبد القادر وحيد- متابعات

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كوورنا

سكوفرونسكي

عفار جديد

أعلن الرئيس العلمي لشركة "إيلاي ليلي" الأمريكية أمس الأربعاء أن الشركة قد يكون لديها عقار مخصص لعلاج مرض كورونا المستجد.

وأضاف دانييل سكوفرونسكي أن  العقار سيكون مرخصًا باستخدامه بحلول سبتمبر إذا مضى كل شيء بشكل جيد.

 وبحسب ما نقلته وكالة رويترز فقد أكد سكوفرونسكي أن الشركة  تقوم أيضا بدراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، منوها أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر خلال أسابيع.

وكانت الشركة قد بدأت الفعل تجارب على البشر باثنين من العلاجات التجريبية.

وتنتمي هذه العقاقير إلى فئة من أدوية التكنولوجيا الحيوية يطلق عليها الأجسام المضادة أحادية المنشأ، وتستخدم على نطاق واسع في علاج السرطان والتهاب المفاصل الحاد.

وأوضح سكوفرونسكي أن  هذه العلاجات، والتي قد تستخدم أيضا للوقاية من الإصابة بالمرض، قد تتفوق على لقاح للاستخدام الواسع كعلاج لكوفيد-19 إذا أثبتت فاعلية.


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