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بعد فشل المفاوضات..

الأهلي يبحث عن بديل لـ "إيليكي"

الرياضة

الأهلى
الأهلى
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فشل

مفاوضات

الاهلى

تدريب عن بعد

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي لضم النيجيري إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري مُجدداً بعد جس نبضه على مدار الأيام الماضية لمعرفة مدى رغبته في ارتداء قميص الأهلي بناء على طلب رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، إلا أن اللاعب لم يبدي رغبة حقيقية في الانتقال للدوري المصري.

وكان إيليكى قريب من الانتقال للأهلي خلال الميركاتو الشتوى الماضى، إلا أن تغيير المدير الفنى للنادى السويسرى وتمسكه به أفسد المفاوضات فى اللحظات الأخيرة، لتتجه بوصلة الأهلى نحو السنغالى أليو بادجى الذى تعاقد الأهلى معه لمدة 4 سنوات ونصف.


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