» عن بُعد.. «الأوقاف» تعلن إنشاء أول وحدة لتدريب الأئمة والواعظات

11 يونيو 2020 - 11:02 ص

أنشأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إدارة للتدريب عن بُعد، تُعنى بتدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، على أن تنطلق أعمالها قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وقال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف إنه في ضوء عملية التسارع التكنولوجي الكبير وسياسة الدولة المصرية في دعم قضايا التعليم عن بُعد قرر وزير الأوقاف في وقت سابق إنشاء وحدة قياس الرأي العام الديني برئاسة الدكتور أحمد عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف والحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة .

وأوضح أن ذلك حرصًا من وزارة الأوقاف على تفعيل سبل الرقابة الذاتية وقياس مؤشرات الأداء بصورة علمية منهجية في مختلف مجالات عمل الوزارة ، ولا سيما ما يتصل بالخطاب الديني.