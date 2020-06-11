  • الخميس 11 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

عاجل.. تعديل مواعيد الحظر بدءًا من الاحد القادم

بشرى عالمية.. شركة أمريكية تعلن موعد طرح دواء كورونا

بشرى عالمية.. شركة أمريكية تعلن موعد طرح دواء كورونا

وزير الإسكان يقرر عزل نفسه بعد مخالطته مصاب بكوورنا

وزير الإسكان يقرر عزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

أحمد موسي

موسى: انتظروا خبرا سارا ستعلن عنه الحكومة

بسمة وهبة

بسمة وهبة: إحنا عندنا أسود واقفين على الحدود

سد النهضة

وزير سابق: "الناس فاكرة السد هيولد دولارات ميعرفوش الحقيقة"

التعليم: هذه خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة

التعليم: هذه خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة

ماذا قال الفنان محمود مسعود عن " محمد مرسي"

ماذا قال الفنان محمود مسعود عن " محمد مرسي"

بدعة وشرك.. ذبح 100 شاة فرحا بعودة المصلين للمساجد تشعل الكويت

بدعة وشرك.. ذبح 100 شاة فرحا بعودة المصلين للمساجد تشعل الكويت

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي عن زيادة أسعار الكهرباء:"اتحملوا علشان البلد"

عن بُعد.. «الأوقاف» تعلن إنشاء أول وحدة لتدريب الأئمة والواعظات

آخر الأخبار

الاوقاف
الاوقاف
Advertisements

متابعات- محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

أول دولة عربية تعلن عن عودة صلاة الجماعة وفتح المقاهي

#

البنتاجون تعلن عن وفاة أول حالة بكورونا

#

الكويت تعلن عن وفاة أول حالة مصابة بـ "كورونا"

#

أول دولة عربية تعلن عن حالتي وفاة بكورونا

الأوقاف

كارتيرون

تدريب عن بعد

أنشأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إدارة للتدريب عن بُعد، تُعنى بتدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، على أن تنطلق أعمالها قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وقال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف إنه في ضوء عملية التسارع التكنولوجي الكبير وسياسة الدولة المصرية في دعم قضايا التعليم عن بُعد قرر وزير الأوقاف في وقت سابق إنشاء وحدة قياس الرأي العام الديني برئاسة الدكتور أحمد عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف والحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة .

وأوضح أن ذلك حرصًا من وزارة الأوقاف على تفعيل سبل الرقابة الذاتية وقياس مؤشرات الأداء بصورة علمية منهجية في مختلف مجالات عمل الوزارة ، ولا سيما ما يتصل بالخطاب الديني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عن بُعد.. «الأوقاف» تعلن إنشاء أول وحدة لتدريب الأئمة والواعظات
» اعتقال حمار في هذه الدولة.. لن تتخيل السبب
» النجم الساحلى يكشف حقيقة التفاوض مع "كارتيرون"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» «الجبلاية» تحدد 4 ملاعب لاستضافة مباريات الكأس
» "اشربوا مية كتير"..الأرصاد تحذر من طقس الغد
» نجم الزمالك يلمح إلى خبر سيهز الوسط الرياضي المصري خلال ساعات
» مرتضى يهاجم فاروق جعفر: لو شايف الخطيب محترم متقولش دا في قناة الزمالك
» وفاة الفنان محمود مسعود بشكل مفاجيء
» "الصحة": هذه المحافظات أقل إصابة بكورنا وأكثر وعيًا بالوقاية
» فيديو.. لحظة مؤثرة بين أب وأطفاله الذين لم يرهم منذ 3 شهور

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية