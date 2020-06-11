» اعتقال حمار في هذه الدولة.. لن تتخيل السبب

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الشرطة الباكستانية

القمار

اعتقال حمار

في واقعة غريبة ونادرة، اعتقلت الشرطة الباكستانية "حمارا" بسبب القمار.

وتصدرت قصة اعتقال الحمار وسائل التواصل الاجتماعي، عقب اعتقال الشرطة الباكستانية له.

وكانت الشرطة قد قامت بمصادرة 120ألف دولار خلال إحدى عمليات المداهمة لأماكن القمار، بمنطقة رحيم يارخان بإقليم البنجاب الباكستاني، وتم اعتقال 8 من السكان المحليين وحمار.

وجاء اعتقال الشرطة للأشخاص والحمار، عقب رفع قضية ضدهم، من قبل أحد الأشخاص، والتي تتعلق بالمراهنة – القمار-  ومخالفة القانون.

وكان الحمار أيضا في قائمة دائرة أصدقاء المقامر المشتكى عليه، حيث علقت الشرطة الإفراج عن الحمار، لحين انتهاء التحقيقات.


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