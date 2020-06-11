قريبا سألقاك.. مستشار بن زايد يوجه رسالة لحسن نافعة بعد اعتزاله تويتر

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حسن نافعة

اعتزال تويتر

أعرب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عن أسفه لاعتزال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لمنصة تويتر.

وكتب عبد الخالق قائلا: "قرار ابتعادك عن المشاركة في النقاش العام مؤلم وخسارة للساحة الفكرية العربية. سوف أحرص للقاء بك في لقائك بأول زيارة قادمة لي إلى القاهرة. تحياتي".

وكان نافعة قد أعلن من خلال تدوينة له على تويتر أنه سيضطر لمغادرة تويتر.

وأضاف في آخر تدوينة كتبها على حسابه: "لم يعد المناخ ملائما للمشاركة بحرية في النقاش العام ولذا قررت تجميد هذا الموقع مؤقتا أما السبب فيعود إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين اليوم للنائب العام وكرر فيه نفس الاتهامات التي كان قد تقدم بها في بلاغ سابق تسبب في اعتقالي وحبسي ومنعي من التصرف في أموالي.. لذا أعتذر لكل من يتابعني".

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية، كانت قد قررت إخلاء سبيل نافعة في 19 مارس الماضي  مع 14 آخرين 15 من أعضاء الأحزاب السياسية والمتهمين على ذمم قضايا سياسية.

وتضمن قرار النيابة، حينها إخلاء سبيل كل من الدكتور حسن نافعة، المتهم على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بمشاركة جماعة إرهابية تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.


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