تدوينة مثيرة.. أمير سعودي: هذا ما تبحث عنه مذيعة الجزيرة

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أخبار السعودية

غادة عويس

الأمير سطام

مذيعة الجزي رة

تحرر المرأة

قال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود إن الإعلامية اللبنانية غادة عويس تشبه من حزب الله، الذي يتذرع بتحرير القدس، لتنال من المملكة.

وأضاف الأمير سطام: "إيران وحزب الشيطان حاربوا وقتلوا في سوريا بذريعة تحرير القدس واليوم مذيعة الجزيرة تبحث عن تحرر المرأة والرجل السعودي من أجل تحرير القدس .. هذا الربط يكشف الإفلاس الإعلامي والمنطقي وكأن سبب كل ما يدور بالعالم العربي عدم تحرر السعوديين القدس أصبحت ذريعة لتمرير أحقادهم وأجنداتهم.

وكانت عويس قد كتبت على حسابها في تويتر: "عندما تتحرّر المرأة السعودية يتحرّر الرجل السعودي.عندما يتحرّر الرجل السعودي يتحرّر العالم العربي...عندما يتحرّر العالم العربي تتحرّر القدس.عندما تتحرر القدس يصبح العالم أفضل وأجمل وأعدل" .


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