» "اشربوا مية كتير"..الأرصاد تحذر من طقس الغد

11 يونيو 2020 - 09:18 ص

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم ،حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على محافظات الجنوب، ومائل للبرودة ليلا.



وأضافت "إيمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نوز"، اليوم الخميس، بأن هناك شبورة مائية خفيفة وغير مؤثرة على حركة السير على الطرق الزراعية، موضحة أن حالة الطقس يوم الجمعة غير مختلف عن الطقس اليوم.



وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الغد ،منوهة بأن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة يوم الجمعة بمعدل درجتين، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو السبب في الشعور بحرارة الطقس.



وناشدت المواطنين، ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، وشرب كميات كبرة من المياه، فضلا عن متابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس.

