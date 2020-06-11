  • الخميس 11 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

لفتة إنسانية من "صلاح" داخل محطة وقود

بعد إندونيسيا.. ماليزيا تعلّق حج مواطنيها هذا العام

بعد إندونيسيا.. ماليزيا تعلّق حج مواطنيها هذا العام

علامة جديدة: مرضى كورونا يعانون من الهذيان واضطرابات نفسية

الأزهر: يجوز تعقيم متوفي كورونا بدلا من تغسيله

بعد تعرض ابنتيه للتنمر.. شريف منير: حسبي الله ونعم الوكيل

بعد تعرض ابنتيه للتنمر.. شريف منير: حسبي الله ونعم الوكيل

الأزهر يؤكد لعبة " ببجي" عبث بالعقيدة ومرتعا خصبا للجريمة

الأزهر يؤكد لعبة " ببجي" عبث بالعقيدة ومرتعا خصبا للجريمة

وزارة الأوقاف

أول 3 محافظات يطبق بها فتح المساجد

تامر أمين

تامر أمين: اللي عمل كدا مجرم شرعًا وقانونًا

من بينها" فتح المساجد وامتحانات الثانوية العامة".. 12 قرارا جديدا للحكومة

من بينها" فتح المساجد وامتحانات الثانوية العامة".. 12 قرارا جديدا للحكومة

الرئيس السيسي

مهم للغاية..هذا ما سيفعله السيسي بشأن "سد النهضة"

مرتضى منصور

مرتضى منصور لـ "الخطيب": مش هتقدر علىّ

"والدي مات بسببي".. رواية مبكية لمتعافي من كورونا

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

علماء: أمراض الأمعاء تزيد خطر الإصابة بكورونا

#

تصريحات مبكية من الطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا

#

رواية مبشرة من طبيب متعافى من كورونا

#

عايز أحضنك.. رواية مبكية لوالدة طفل متعافى من كورونا

الإبراشي

الأولى

كورونا

البلازما



روي عبد الحميد يوسف، مصاب بكورونا، تفاصيل مبكية عن إصابته بالفيروس، قائلاً: "إنه خالط والده في بداية حمله للفيروس، ما أدى إلى إصابته ،معقبًا: "لو كان عندي وعي منذ البداية مكنتش خالطت أحد".

 وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن والده متقدم في السن ولم يتحمل الإصابة، معقبا: "والدي توفى وأنا السبب".

وتابع: "حقني بالبلازما نجاني من الموت أنا بشكر اللي أتبرع ليا وهو ميعرفنيش، أنا كنت فى الموت وربنا نجاني"، لافتًا إلى أن والده كانت فصيلة دمه نادرة ونظرًا لقلة المتبرعين وعدم العثور على فصيلته فارق الحياة".

وأكد، أنه سيتبرع بالبلازما، موضحًا أنه استفسر عن التبرع ووجد أنه يصلح، معقبا: "أنا عرفت أن المتبرع الواحد من المتعافين بينقذ من 4 إلى 6 مرضى، وأنا عرفت أني أنفع أتبرع ببلازما دمي رغم أني متعافي من البلازما".

 ووجه "يوسف"، رسالة إلى تجار الأزمات من المستشفيات الخاصة قال خلالها: "لو واحد فيكم أتصاب كان هيتبرع بدمه كله حتى لا يعيش أحد ما عشناه".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بدعة وشرك.. ذبح 100 شاة فرحا بعودة المصلين للمساجد تشعل الكويت
» حقيقة رحيل «أبو جبل» و«ساسى» عن الزمالك
» تقارير تحدد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
» الإبراشي: من يستغلنا ليس منا
» يفتح أبوابه مجددا.. " أسعد مكان في العالم"
» وزيرة التضامن لـ"متسول":"لو شوفت معاك الطفلة تاني بالشارع هاخدها منك"
» هيكل يعلن 5 قرارات جديدة لـ الحكومة لمواجهة كورونا
» عن بُعد.. «الأوقاف» تعلن إنشاء أول وحدة لتدريب الأئمة والواعظات
» اعتقال حمار في هذه الدولة.. لن تتخيل السبب
» النجم الساحلى يكشف حقيقة التفاوض مع "كارتيرون"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية