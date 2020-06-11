"والدي مات بسببي".. رواية مبكية لمتعافي من كورونا

11 يونيو 2020 - 08:05 ص





روي عبد الحميد يوسف، مصاب بكورونا، تفاصيل مبكية عن إصابته بالفيروس، قائلاً: "إنه خالط والده في بداية حمله للفيروس، ما أدى إلى إصابته ،معقبًا: "لو كان عندي وعي منذ البداية مكنتش خالطت أحد".



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن والده متقدم في السن ولم يتحمل الإصابة، معقبا: "والدي توفى وأنا السبب".



وتابع: "حقني بالبلازما نجاني من الموت أنا بشكر اللي أتبرع ليا وهو ميعرفنيش، أنا كنت فى الموت وربنا نجاني"، لافتًا إلى أن والده كانت فصيلة دمه نادرة ونظرًا لقلة المتبرعين وعدم العثور على فصيلته فارق الحياة".



وأكد، أنه سيتبرع بالبلازما، موضحًا أنه استفسر عن التبرع ووجد أنه يصلح، معقبا: "أنا عرفت أن المتبرع الواحد من المتعافين بينقذ من 4 إلى 6 مرضى، وأنا عرفت أني أنفع أتبرع ببلازما دمي رغم أني متعافي من البلازما".



ووجه "يوسف"، رسالة إلى تجار الأزمات من المستشفيات الخاصة قال خلالها: "لو واحد فيكم أتصاب كان هيتبرع بدمه كله حتى لا يعيش أحد ما عشناه".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

