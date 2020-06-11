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"مشفتوش بقالي كتير" تصريح مبكٍ من الطبيب الذي فقد بصره

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الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره
الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره
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إيمان هاني

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الإبراشي

الأولى

كورونا

محمود سامي

أعلن الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره خلال علاجه مصابي كورونا، عودته لمنزله لاستكمال علاجه مضيفا أنه يذهب للمركز الطبي كل أسبوع لمتابعة العلاج، مؤكدا أن أهل قريته استقبلوه بالترحاب بعد عودته لمنزله.

وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي أنه اتفق على ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لأهله ومن يودون زيارته، معقبًا: "نفسيتي أفضل بعد عودتي للمنزل".

وتابع: "لال علاج مصابي كورونا، حسيت إن ابني كبر، مشفتوش بقالي كتير، موضحا أن نتيجة تحاليله سلبية، وبالتالي يستطيع التعامل مع أسرته.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

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