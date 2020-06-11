» الإبراشي: من يستغلنا ليس منا

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الإبراشي

الأولى

كورونا

المستشفيات الخاصة

شن الإعلامي وائل الإبراشي، هجوما ناريا علي المستشفيات الخاصة، بسبب ارتفاع أسعار علاج فيروس كورونا المستجد، قائلاً: "في زمن الحروب لا يصح أن يكون هناك تجار أزمات أو استغلال للأزمة".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى": "مصلحة الوطن فوق الجميع، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة تبذل مجهودًا كبيرًا للحفاظ على صحة المواطنين، معقبا: "من يستغلنا ليس منا".

 وتابع الإعلامي: "الدولة تكاتفت في الحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة خلال أدائهم الامتحان، مشيرًا إلي أن هذه المستشفيات تمثل 30 % من المنظومة الصحية في مصر ويجب أن تتكاتف مع الدولة من أجل تجاوز الجائحة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

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